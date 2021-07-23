المشري وشنطوب يؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا على أسس دستورية

ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس، مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شَنطوب هنّأه فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم تعازيه في وفاة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد بقي وعضو المجلس أحمد الشريف.

الطرفان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، ومجريات الأوضاع في ليبيا، ووضع الخطط والأطُر للتعاون المشترك بين المجلسين.

بدوره، أكد مصطفى شنطوب على استعداد تركيا لتقديم العون إلى ليبيا في جميع المجالات، ومن بينها ملف الصحة والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، وملف الخدمات والبنية التحتية.

كما أكد الجانبان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ديسمبر القادم، بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق المتفق عليها.

وفي هذا الاطار، أكد شنطوب على تطابق الرؤى بين مجلس الأمة التركي ومجلس الدولة، حول ضرورة إجراء هذه الانتخابات على أسس دستورية صلبة وسليمة.

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