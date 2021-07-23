الأرصاد: أجواء معتدلة شمالا ومرتفعة نسبيا غربا بداية من الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقى الأجواء معتدلة على غالب مناطق شمال ليبيا، اليوم الجمعة وغدا السبت، مع تسجل ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الأحد.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

– الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الأحد بعد الظهر إلى جنوبية شرقية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة على باقي المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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