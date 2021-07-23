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“الأعلى للدولة” يرفض التصرفات الأحادية بشأن قانون الانتخابات

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المجلس الأعلى للدولة أن إقرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلسيْ النواب والدولة، وأن أي تصرف أحادي من الجهتين يعتبر مرفوضًا طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري.

وقال المجلس الأعلى للدولة في تصريح صحفي أن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم، هو دور استشاري فقط، في بعض الأمور الفنية.

وأضاف: فيما يخص عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي القادم؛ فإننا في المجلس الأعلى للدولة متمسكون بالتوزيع المنصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.

وأشار إلى أن أي تعديل يستلزم التوافق بشأنه بين المجلسيْن، علمًا أن المجلس الأعلى للدولة يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هههه زوه عليكم الفيل ياخوان الوطن هههه خلاص …عقيلة والسايح بكرة في روما يقرروا كيف تكون الانتاخابات..والقانون قانون الانتاخابات صادر من ايام زمان من مجلس النواب

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