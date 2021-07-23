الوطنية لحقوق الإنسان : “قناة فبراير” تحرض على العنصرية والتمييز

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها مما جاء في المحتوي الإعلامي الذي بثته قناة فبراير الفضائية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي عنونته بـــ “الجالية الأفريقية تغزو شوارع طرابلس” .

اللجنة أوضحت في بيان لها اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 أن القناة المذكورة شبّهت قضاء المئات من الجاليات والمهاجرين والعمالة الأفريقية لعطلة عيد الأضحى المبارك في وسط العاصمة طرابلس بأنه “غزو لشوارع العاصمة” .

وأعربت عن بالغ استيائها واستهجانها حيال بث هذه المادة الإخبارية والتي تحرض على العنصرية والتمييز بشكل واضح وصريح .

وأكدت أن المحتوى الذي قامت ببثه قناة فبراير الفضائية يمثل إخلال بالقيم والرسالة الإنسانية النبيلة للصحافة والإعلام، لافتة إلى أن مثل هذا النوع من الخطاب الإعلامي، وهذه الأفعال العنصرية قد ترتقي إلى مستوي التمييز العنصري، على أساس اللون والتحريض عليه.

وذكر البيان أن التمييز العنصري القائم علي النوع الاجتماعي واللون والجنس في وسائل الإعلام يمثل انتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان وللأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، و كما أن هذا النهج يتنافى ويتعارض مع القيم والأعراف الإنسانية والاجتماعية السائدة في المجتمع الليبي .