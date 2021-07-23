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البلاد” يحذر من انفجار الوضع الوبائي في سبها وما حولها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الخميس، حقيقة الوضع الوبائي في ليبيا، ولماذا عجزت الحكومة عن توفير اختبارات PCR.

أوضح مدير مستشفى سبها العام، الدكتور عبد الرحمن عريش، أن الوضع الوبائي في مدينة سبها والمناطق المحيطة بها ذاهب إلى الانتشار.

وقال: هناك حالات من مختلف مناطق الجنوب تصل بشكل شبه يومي إلى مراكز العزل في المدينة، ونتائج التحاليل تفيد أن هناك ارتفاعًا في عدد المصابين، وبالتالي فإن هذا مؤشر خطير وقد يتسبب في كارثة كبيرة في المدينة.

وبحسب “عريش”؛ هناك نقص في الأكسجين مع ارتفاع معدل الحالات، خاصةً أن الجنوب وضعه العام هش وإمكانياته ضعيفة وبعده عن مراكز الإمداد يزيد من مشاكله، وضعف المنظومة الصحية التي سببها نقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة التخصصية بشكل كبير، وتصلنا حالات من غات والشاطئ، وأوباري، ومرزق،.

وأكد “عريش”، أن حالات الوفاة بسبب كورونا ما بين أمس واليوم أربع حالات. موضحًا أن الحالات التي تصل من المناطق البعيدة عن سبها؛ تأتي بعد استفحال المرض.

ويرى “عريش”، أنه في حالة انتشار الوباء بشكل كبير؛ سنُواجه مشاكل كثيرة قد لا نستطيع السيطرة عليها، لأن أغلب مناطق العزل في المنطقة الجنوبية متوقفةٌ عن العمل؛ بسبب غياب الأطباء إلى جانب النقص في الإمكانيات الدوائية.

وفي ختام الحوار، أكد “عريش” نقص الأمصال الخاصة بلدغة العقرب، مضيفًا: “هذه مشكلتنا الدائمة في الجنوب، وهذا المصل غير متوفر أيضًا في القطاع الخاص، أعلمنا وزارة الصحة بحجم المشكلة وننتظر الحل”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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