طبيب ليبي: الوضع الوبائي كارثي في مدينة زليتن

حذر رئيس قسم العزل زليتن عبد الله بن قبلية من انهيار المنظومة الصحية بالمدينة بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة وعدم وجود أسرّة كافية لرعاية المرضى.

وقال بن قبلية في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة 24″، إن الوضع العام في المدينة بصفة عامة في تزايد عالٍ جدا مقارنة بالأيام الماضية، لافتا إلى أن الحالات حاليا في عيادة الفلترة تفوق مائتي حالة وعدد دخول الحالات يوميا وصل إلى 10 و15 حالة.

وأمام هذا الوضع، أوضح رئيس قسم العزل أنهم اضطروا لعلاج عدد من الحالات في منازلها باستخدام مكثف الأكسجين، وهناك حالات يتم لها خروج مبكر وتعطى مكثف الأكسجين لتكمل علاجها بالمنزل.

ونبّه الطبيب إلى خطورة الوضع الحالي، مؤكدا أنه ينذر بكارثة شديدة لمركز العزل زليتن، وخلال أيام سيصل الحال إلى امتلاء القسم تماما، ولا يوجد سرير فارغ، ما اضطرهم لزيادة بعض الأسرة حتى يتمكنوا من علاج بعض الحالات المصابة بالتهابات رئوية حادة وفشل في الجهاز التنفسي، كما يعاني القسم من نقص حاد في الأكسجين، ويعالجون هذا بالتواصل مع وزارة الصحة وبعض مصانع الأكسجين لسد العجز.

واستطرد: “إذا استمر هذا الحال سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية داخل المركز الطبي وقسم العزل”.

ولتقليل الضغط على قسم العزل وتجنب الوصول إلى هذه المرحلة، شدد بن قبلية على ضرورة الابتعاد عن كبار السن وأصحب الأمراض المزمنة والالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وإيقاف المناسبات كالأفراح والمآتم لمدة شهر أو اثنين، وكذلك التجمعات.