الوحدة الثانية بمحطة السرير تلحق بالثالثة خارج الخدمة.. والعجز يصل إلى 500 ميغاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ببنغازي، فقدان الوحدة الثانية بمحطة السرير الغازية لتوليد الكهرباء بقدرة 250 ميغاوات بعد إجراء شركة «سيمنس» الألمانية فحصا لها أظهر تكسيرا بكراسي التحميل، إضافة إلى دمار وفقدان الوحدة الثالثة سابقا.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذا الإعلان يرفع العجز إلي 500 ميغاوات؛ وحملت مسؤوليته إلى «إدارة الكهرباء بطرابلس لعدم توفيرها منظومة بطاريات».

وكشفت عن وجود اهتزاز في عمود توربينة الوحدة الأولي وإشارات تحذير، محذرة من أن فقدان الوحدة يعني خسارة المحطة بالكامل بقدرة 750 ميغاوات، وزيادة ساعات طرح الأحمال.

– العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وحضت الشركة مدير المحطة ومدير دائرة التشغيل ورؤساء الورديات على إيقاف الوحدة الأولي عن التشغيل اضطراريا فورا، وإبلاغ إدارة التحكم الجهوي الشرقية حتي يتم حل المشكلة.

والثلاثاء، توقّع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «يسيران بوتيرة جيدة».

كما توقع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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