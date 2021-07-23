إيطاليا تستضيف سلسلة محادثات لإنقاذ ملف الانتخابات الليبية

تستضيف إيطاليا سلسلة من المحادثات اعتبارًا من يوم الأحد 25 يوليو ، يمكن أن تكون حاسمة على صعيد إنقاذ الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر ، بعد الفشل الأخير للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

ووفق ما نقلته وكالة “نوفا” من مصادر ليبية قريبة من هذا الملف، فإنه وبحسب التصريحات الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي في 15 يوليو الماضي، أنه بعد عيد الأضحى، ستستضيف روما اجتماعات لجنة “مخصصة” جديدة تبدأ من يوم الأحد المقبل.

ويعتبر يوم 24 ديسمبر 2021 تاريخا رمزيا للغاية لأنه في ذلك اليوم ستحلّ الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا.

ولا تزال المدة المتوقعة للمحادثات في روما غير معروفة، لكن المناقشات قد تستمر أيام عدة، علمًا أن الاجتماع ستحضره شخصيات رفيعة المستوى من المشهد الليبي مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح.

انتهى الاجتماع المباشر الأخير لمنتدى الحوار الليبي دون اتفاق في ملف الانتخابات، واعترف كوبيش، في إحاطته لمجلس الأمن، بأن “أعضاء الجبهة الديمقراطية الشعبية منقسمون إلى كتل ومجموعات مصالح مختلفة، ولم يتمكنوا من الاتفاق على الاقتراح النهائي للانتخابات”.

وأوضح أنه بسبب هذا الفشل؛ فإن الوضع في ليبيا أصبح أكثر صعوبة وصراعًا وتوترًا “.

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