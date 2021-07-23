اشتباكات في العاصمة طرابلس وقوات “الككلي” تسيطر على مقر الداخلية وإعلام بركان الغضب يوضح

اندلعت مساء امس الخميس اشتباكات مسلحة وسط العاصمة طرابلس بين قوات جهاز الردع الخاصة التي يرأسها عبدالرؤوف كارة وجهاز دعم الاستقرار الذي يرأسه القيادي عبدالغني الككلي الملقب بـ”غنيوة الككلي”، فيما أفاد مصدر وفقا لوسائل اعلام ليبية أن جهاز دعم الاستقرار التابع لــ”غنيوة الككلي” يسيطر على المقر الجديد لوزير الداخلية الذي كان يخضع لعملية صيانة منذ أكثر من سنة.

وتداول مدونون على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات توضح تمركزات القوتين وتبادل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبحسب بعض المصادر وصل الأمر لاستعمال الأسلحة الثقيلة، فيما لم تعلق أي جهة رسمية على الاشتباكات حتى كتابة هذا التقرير.

وأظهرت صوراً وفيديوهات تداولها المدونون عدة تمركزات للقوتين بالأفراد والآليات في نقاط متفرقة من وسط العاصمة منها تحت كوبري شارع المدار وجزيرة النبراس و نهاية طريق السكة وشارع الزاوية وشارع السيدي و إشارة باب بن غشير.

وأكد شهود عيان إغلاق الطريق العام المؤدي إلى رئاسة الوزراء بطريق السكة وقد استمرت الاشتباكات لساعات، فيما أعقب ذلك هدوء حذر فيما نبه مدونون أهالي وسط العاصمة إلى أخذ الحيطة والحذر والتزام بيوتهم.

وأكد مصدر طبي بمستشفى بن غشير، أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع 7 قتلى منهم 3 مواطنين كانوا في منطقة الاشتباكات والبقية من العناصر المسلحة .

وأحدثت الاشتباكات المسلحة بالقرب من ‎جزيرة ‎المدار، حالة من الفوضى في سير السيارات، الأمر الذي أجبر المواطنون وأصحاب السيارات على الفرار واستخدام الطريق المعاكس، خوفا من إطلاق النار الكثيف.

وذكر المكتب الإعلامي لــ«عملية بركان الغضب»، أن ماحدث في العاصمة ، “هو إطلاق مجموعة مسلحة النار بشكل مكثف أثناء مرور دورية تابعة لجهاز الردع ، فتم التعامل معها من قبل الردع والقبض على عنصر وسيارة مسلحة، ولا صحة لأي إشاعات” وصفها المكتب بالمغرضة.

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