رصد 2,171 إصابة كورونا جديدة في ليبيا.. و22 حالة وفاة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن رصد 2,171 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 1,437 حالة جديدة إضافة إلى 734 حالة مخالطة.

وقال المركز، عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الخميس: 616 مصابًا تعافوا من المرض، بينما فارق 22 آخرون الحياة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت حتى الآن، 229,604 حالات، بينها 40,792 حالة نشطة.

وأشار المركز إلى أنه تعافى حتى الآن 185,468شخصًا، منذ تفشى الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 3,344 متوفى.

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