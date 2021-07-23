ليبيا الان

رصد 2,171 إصابة كورونا جديدة في ليبيا.. و22 حالة وفاة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن رصد 2,171 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 1,437 حالة جديدة إضافة إلى 734 حالة مخالطة.

وقال المركز، عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الخميس: 616 مصابًا تعافوا من المرض، بينما فارق 22 آخرون الحياة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت حتى الآن، 229,604 حالات، بينها 40,792 حالة نشطة.

وأشار المركز إلى أنه تعافى حتى الآن 185,468شخصًا، منذ تفشى الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 3,344 متوفى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك