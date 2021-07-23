طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 23 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق شمال ليبيا هذا اليوم ويوم الغد ، وتسجل الحرارة ارتفاع طفيف على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الأحد.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الأحد بعد الظهر إلى جنوبية شرقية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على اغلب المناطق الساحلية ، وما بين (35- 38) مْ على باقي المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (30- 33) مْ ، وتصل إلى (38) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:12).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:14).

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