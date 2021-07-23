نداء استغاثة حول انتشار جائحة كورونا بالجنوب

تعاني مناطق وادي الشاطئ انتشار كبير في أعراض مرض كورونا بين المواطنين في الوقت الذي عجزت فيه المراكز الصحية والمستشفيات عن تقديم اللازم.

ولتسليط الضوء على الحالة التي بها المنطقة وجه الاعلامي خالد مسعود وهو أحد أبناء واعلاميي المنطقة نداء استغاثة للجهات المسئولة بوزارة الصحة لمتابعة الوباء بالمنطقة وسرعة توفير الاحتياجات الضرورية لمجابهته بأسرع وقت.

وجاء في النداء “قرى وبلدات وادي الشاطئ جميعها تشهد هذه الايام انتشارا سريعا ومخيفا لفيروس كورونا وبدون مبالغة النسبة ربما تصل إلى 100% بين البالغين في بعض المناطق حيث تظهر الاعراض على الجميع للأسف المرافق الصحية مقفلة وبلا معدات او تجهيزات تذكر والمسكنات والمضادات الحيوية نفذت من الصيدليات الخاصة والحكومة تقول الوضع الوبائي تحت السيطرة اي سيطرة الله اعلم.))

واضاف الاعلامي خالد مسعود في ندائه ((ولان المنطقة خارج تغطية القنوات الاعلامية واهتمام الحكومة وحتى منظمة الصحة العالمية الناس تعاني تمرض وتموت في صمت وفي النهاية لينا رب كريم.))

ودعا المواطنين في وادي الشاطئ وفزان عموما الى اتباع النصائح الاولية للحد من انتشار الفيروس والتي منها التباعد وتقليل الزيارات والغاء المناسبات الاجتماعية ولبس الكمامات واستعمال الكحول والمطهرات إذا توفرت.