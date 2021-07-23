الأرصاد الليبية: أجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن أغلب المناطق الليبية تشهد أجواءً معتدلة اليوم وغدًا، خاصة على أغلب مناطق شمال ليبيا في مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن الوضع الجوي السائد والمتوقع اليوم الجمعة وخلال اليومين المقبلين، هو أجواء معتدلة على أغلب مناطق شمال ليبيا خاصة مناطق الشمال الشرقي.

ولفت المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على المناطق الساحلية تتراوح ما بين (30 – 33) مْ، وما بين (35 -40) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

وتابع:” من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا من يوم الأحد المقبل على مناطق غرب ليبيا”.