الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات حرارة بعض المناطق في ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الجمعة.

وبحسب الملخص العام؛ تبقى الأجواء معتدلةً على أغلب مناطق شمال ليبيا هذا اليوم ويوم الغد ، وتسجّل الحرارة ارتفاعًا طفيفًا على مناطق غرب ليبيا، بدايةً من يوم الأحد.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول، يوم الأحد بعد الظهر، إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ على اغلب المناطق الساحلية، وما بين (35- 38) مْ على باقي المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ ، وتصل إلى (38) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ.

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