العباني: عشم الوطن فيكم كثير والسجل الانتخابي بانتظاركم

حث عضو مجلس النواب محمد العباني الليبيين على التسجيل في سجل الانتخابات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وقال العباني في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، إن ” 24 ديسمبر شهر ويوم يعني الكثير لليبيين، مع أن هذا التاريخ يتعاقب كل سنة، فما زال يحمل في طياته ذكرى استقلال ليبيا سنة 1951م”.

وأضاف عضو مجلس النواب: “نفس التاريخ سيأتي باستحقاقات عظيمة، هذه المرة سنة 2021م، فهل نحن مستعدون لاستقباله وجعله يوما عظيما، فهذه الاستحقاقات لا تكتمل إلا بمشاركتنا أجمعين مرشحين وناخبين”.

وتابع: “عشم الوطن فيكم كبيرا، والسجل التنتخابي ينتظر تجاوبكم معه وتسجيل أسمائكم فهل أنتم فاعلون، نعم للوطن، نعم للتسجيل، نعم 24 ديسمبر 2021، القوة الوطنية لن تتأخر، نحن في الموعد ولن نخذلك يا وطن”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت استمرار التسجيل في سجل الناخبين طول الشهر الحالي وخلال أيام العيد.

وأعلنت المفوضية عن تسجيل 2 مليون و391665 ناخباً حتى يوم أمس الأول، لافتة إلى أن عدد المسجلين الجدد بلغ 51.569 ناخباً منذ فتح سجل الناخبين في 4 يوليو الجاري.

بدوره، أوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح في تصريحات صحفية أمس الخميس، أنه بعد الانتهاء من تحديث سجل الناخبين، وتسلّم قوانين الانتخابات، تبدأ مرحلة تسليم البطاقات.