الاتحاد الأوروبي يحسم حقيقة إرساله قوات عسكرية إلى ليبيا

رفض الاتحاد الأوروبي، من خلال اللجنة الدبلوماسية ووزارة الخارجية والدفاع المشترك التابعة له، الاتهامات الموجهة إليه بأنه يخطط لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم وقف إطلاق النار .

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأوروبية للشؤون الخارجية نبيلة مصرالي: الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعم عودة ليبيا إلى السلام والاستقرار ، بما في ذلك من خلال مهمته المدنية في ليبيا وعمليته العسكرية في البحر الأبيض المتوسط “إيريني”.

جاء هذا النفي، وفق ما نقلته صحيفة “نورث أفريكا بوست”، في أعقاب تقرير صدر يوم الاثنين عن وسائل إعلام استقصائية ادعى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا؛ من أجل التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية هناك.

وأشارت الوثيقة الداخلية، المؤرخة في 1 يوليو، إلى أن عملية السلام الليبية تتطلب نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين على نطاق واسع، وكذلك إصلاح قطاع الأمن الأساسي.

وجاء في هذه الوثيقة المسربة: “في هذا السياق، ينبغي النظر في سياسة الأمن والدفاع العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي؛ من أجل عدم ترك مجال النشاط بأكمله في المجال العسكري لدول ثالثة، وعلى المدى الطويل وعندما تسمح الظروف؛ ينبغي النظر في مشاركة عسكرية بتفويض لدعم عملية إصلاح القطاع الأمني في المجال العسكري.

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