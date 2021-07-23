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130 مهاجرًا يواجهون الغرق أمام سواحل ليبيا.. ويستغيثون

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه مشروع “Alarm Phone” الإنساني التابع لمنظمة “Watch The Med” غير الحكومية، إنذارًا عبر حسابه في “تويتر”، قال فيه: لقد تواصل الأشخاص المهاجرون الذين يعانون من أوضاع مأساوية مع Alarm Phone، وأبلغوا أنهم على متن قارب مطاطي أبيض تأخذه المياه وينجرف نحو الغرق.

وأضاف المشروع: إنهم بحاجة إلى الإنقاذ ولكنهم يخشون العودة إلى معسكرات التعذيب في ليبيا، وقد عملنا على إبلاغ السلطات المختصة بهذا الوضع.

وقد تأسس هذا المشروع الإنساني في أكتوبر 2014 على يد ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

ورغم أن المشروع لا يستهدف نشاطات الإنقاذ؛ إلا أنه يقدم رقم هاتف مجانيًا لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للجهات المختصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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