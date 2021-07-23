«الداخلية»: التحقيق في ملابسات اشتباك دوريات جهازي «دعم الاستقرار» و«الردع» بطرابلس

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، فض اشتباك وقع، أمس الخميس، بين دوريات تابعة لجهازي «دعم الاستقرار»، و«الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

وأفاد سكان في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، مساء الخميس، بسماع دوي إطلاق نار في منطقة سيدي المصري قرب شارع المدار، وباب بن غشير في العاصمة طرابلس، موضحين أصوات إطلاق النار تصدر من أسلحة خفيفة.

– سماع دوي إطلاق نار في منطقة سيدي المصري بطرابلس

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: «تابعت وزارة الداخلية عن كثب الأحداث التي حصلت مساء أمس الخميس؛ التي أدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لجهاز دعم الإستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

وأشار البيان إلى إصدار وزير الداخلية المكلف العميد بشير الأمين تعليماته إلى الجهات المختصة بمتابعة البلاغات واتخاذ مايلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، مشددا على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون.

وأكدت الوزارة أن «الوضع الأمني مستقر»، لافتة إلى استمرار التحقيقات «حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها».

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