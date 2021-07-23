لجنة الأمن النيابية الإيطالية: ندرس الوضع في ليبيا لتأمين مصادر الطاقة

أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الايطالية كوباسير أدولفو أورسو أن اللجنة عقدت أمس الخميس جلسة استماع مع مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي جيوفاني كارافيللي.

أورسو قال في تصريح صحفي وفقًا لما نقلته وكالة “أكي” الإيطالية: إنّ الاجتماع أجرى على وجه الخصوص، دراسة واسعة ومفصّلة لتطورات الوضع في ليبيا، بالإشارة إلى الآجال المتوقعة لاتفاقيات السلام وتنفيذها، مع استمرار وجود أطراف أجنبية تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وبالإشارة إلى منطقة الساحل والقرن الأفريقي والتداعيات المحتملة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، وعلى مصادر الطاقة الإيطالية.

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