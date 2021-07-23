أول تعليق رسمي لوزارة الداخلية بشأن اشتباكات جهازي “دعم الاستقرار والردع” في طرابلس

أصدرت وزارة الداخلية الليبية بياناً رسمياً بشأن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين جهازي دعم الاستقرار والردع” مساء يوم امس الخميس بالعاصمة طرابلس.

وجاء في البيان الصادر عن الوزراة مايلي: “تابعت وزارة الداخلية عن كثب الأحداث التي حصلت مساء أمس الخميس الموافق 22-7-2021م التي أدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لجهاز دعم الإستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وأضاف البيان “على أثر ذلك قام وزير الداخلية المكلف عميد “بشير الأمين” بالإيعاز للجهات المختصة بمتابعة البلاغات واتخاذ مايلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، مشدداً على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون”.

وطمأن البيان المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر وتم فض الاشتباك ولازالت التحقيقات مستمرة حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها.

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