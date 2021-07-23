أعضاء من مجلس النواب يعلنون إنشاء تكتل باسم “الوحدة الوطنية الليبية النيابي”

أعلن أعضاء من مجلس النواب، اليوم الجمعة، إنشاء تكتل يحمل اسم “الوحدة الوطنية الليبية النيابي”.

الأعضاء، وفي بيانهم الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، قالوا: “انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والأدبية والنيابية والقانونية نعلن نحن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي أنه “بعد الاضطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته واللائحة الداخلية لمجلس النواب والتشريعات النافذة، إنشاء تكتل الوحدة الوحدة الوطنية النيابي؛ لدعم وطننا في المرور بهذه المرحلة الانتقالية الخطيرة وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها البلاد وصولا إلى الانتخابات العامة 24 ديسمبر 2021”.

وتابع البيان: “نؤكد للشعب الليبي الكريم، أننا لن ندخر جهدا في القيام بكل ما يجب تحت مظلة القانون والأعراف الدستورية والنيابية في مراقبة ودعم الجهات الرسمية في الدولة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمؤسسات الأخرى بقوانين وتشريعات تخدم المرحلة لإزالة أي عائق قد يطرأ في طريق الاستحقاق الوطني لرفع المعاناة عن الشعب الليبي والمحافظة على وحدة التراب الليبي وسيادته”.

وأضاف: “نؤكد أن التكتل الذي يحمل اسم (تكتل الوحدة الوطنية النيابي) سيلتزم بتعهداته أمام الليبيين لإنجاح هذه المرحلة وتحقيق أهدافه التي تتمثل في دعم ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بقوانين وتشريعات تسهل مهمتها في تيسير عملية الانتخابات الوطنية العامة في موعدها المقرر 24 ديسمبر وما يخدم المرحلة، والعمل على دعم انتخابات (24 ديسمبر)، بإنشاء قانون الانتخابات العامة وتوزيع الدوائر الانتخابية، وتشجيع المواطنين عبر حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات المختلفة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها لدعم الانتخابات والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الوطني، والعمل على سن قانون يضمن حق ضحايا الحروب وأسرهم والجرحى والمبتورين منذ أحداث السابع عشر من فبراير إلى هذا اليوم لتحقيق العدالة المعنوية والمادية، والعمل على توفيق وجهات النظر والقيام بدور الوساطة بين مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور للنظر في تشكيل لجنة مشتركة للنظر في مشروع الدستور وقانون الاستفتاء او اي بدائل أخرى يتم التوافث عليها وتجهيز بنية تشريعية لليبيا الدستورية، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة في جميع ربوع ليبيا بتعزيز قانون العدالة الانتقالية من خلال الهيئة الوطنية للتقصي والمصالحة والمجلس الاعلى للحريات العامة وحقوق الانسان التابعة لمجلس النواب وبالتعاون مع المفوضية الوطنية للمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي وتيسير مهمتها من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ودعم ولاية القانون والعمل على سرعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بخصوص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وبخصوص المحتجزين قسريا أو الصادر بحقهم قرارات أو احكام بالإفراج والعمل على زيادة إجراءات بناء الثقة مثل تبادل الأسرى وإعادة المهجرين وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار وبناء الإنسان، ودعم المؤسسات الرقابية السيادية التابعة لمجلس النواب، في القيام بمهامها القانونية لضمان عدم الالتفاف على التشريعات أو القانون أو خارطة الطريق، والممثلة في هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة”.

واختتم البيان: “نؤكد أن ليبيا للجميع وبالجميع وأن على الجميع أن تتضافر جهودهم للمرور بوطننا بأمان إلى بر المصالحة الوطنية والاستقرار والديموقراطية المنشودة لبدء مسيرة التنمية والانطلاق إلى مصاف الدول المتقدمة”.

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