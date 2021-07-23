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لعرقلة المسار الإنتخابي.. مجلس المشري: نرفض أي تصرف آحادي من البرلمان بشأن قانون الانتخابات

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال ما يسمى “مجلس الدولة”، الذي يرأسه مؤقتاً القيادي الإخواني خالد المشري، إن “إقرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلسي النواب والدولة وفقا للمادة 23 من الاتفاق السياسي”، على حد تعبيره.

وزعم المجلس، في بيان له، أن “أي تصرف آحادي من الجهتين يعتبر مرفوضا طبقا لنصوص الإعلان الدستوري”، مضيفا أن “دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية دور استشاري فقط في بعض الأمور الفنية”.

وادعى المجلس، أن “تمسكهم بالتوزيع المنصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي المقبل”.

ولفت المجلس، إلى “أن أي تعديل لا بد أن يتم التوافق بشأنه بين المجلسين، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العامة للانتخابات والبعثة الأممية بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية”، على حد زعم البيان.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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