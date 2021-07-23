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متناسياً تصريحات رئيسه.. وزير خارجية الجزائر: ندعم إنجاح مصالحة ليبية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

جدّدت الجزائر دعمها لجهود الأمم المتحدة واستعدادها التام لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ‏أجراه وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع المبعوث الأممي في ليبيا، يان كوبيش، تناول آخر تطورات العملية السياسية لإنهاء الأزمة الحالية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان مقتضب، إن الوزير لعمامرة جدّد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة وكذا استعدادها التام لمرافقة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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