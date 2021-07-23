عبد الله الكبير: حل الأزمة الليبية بإزاحة الطبقة السياسية وانتخاب سلطة جديدة

استبعد الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، تحقيق أي تقدم بالأزمة الليبية في ظل وجود الكيانات والشخصيات الراهنة بالمشهد.

وعوّل الكبير في تصريحات صحفية لصحيفة “الشرق الأوسط”، رصدتها “الساعة 24″، على إحداث التغيير عبر الانتخابات أولاً، واعتبر أن الحل لمثل هذه القضية الشائكة يستلزم «إزاحة الطبقة السياسية المسيطرة الآن، وانتخاب سلطة جديدة تملك شرعية حقيقية».

وصنّف المحلل السياسي قضية توحيد المؤسسة العسكرية بالأكثر إلحاحاً في الفترة الراهنة والمستقبل القريب، نظراً «لتولي رئيس الوزراء حقيبة الدفاع بالإنابة كحل لعدم التوافق حولها».

وأشار الكبير إلى أنه «لم يتحقق أي شيء في قضية توحيد المؤسسة العسكرية، ولم يتم تحديد المعايير للتفرقة بين الميليشيا والقوة العسكرية المنضبطة».

وقال بهذا الخصوص إن «الكثير من الميليشيات المسلحة لا تخضع إلا لقادتها، وبعضها يخضع شكلياً للسلطة المدنية، وبالتالي فإن تحديد المعايير قد يحل الملفين معاً، توحيد المؤسسة والميليشيات؛ ولكن هذا يحتاج لسلطة منتخبة بصلاحيات واسعة، وتعاون دولي».