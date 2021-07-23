بعد فوضى الاشتباكات في طرابلس.. “الداخلية”: الأوضاع مستقرة!

قالت وزارة الداخلية أنها تابعت عن كثب الأحداث التي وقعت مساء أمس الخميس، وشهدت إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس، بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضحت أن وزير الداخلية المكلف العميد بشير الأمين سارع بالإيعاز للجهات المختصة بمتابعة البلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، وشدّد على جميع الجهات ضرورة العمل وفق صحيح القانون.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر، حيث تم فض الاشتباك.

وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة حول مجريات هذه الأحداث؛ لضمان عدم تكرارها.

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