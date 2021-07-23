بعد تسجيل 2171 حالة.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 616 حالة شفاء، و22 حالة وفاة.

وقال المركز، في بيانه رقم «463»، إنه تسلم، الخميس، 5017 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2846 عينة، وإيجابية 2171 عينة بنسبة 43.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

فيما توزعت إصابات كورونا على كل من طرابلس بـ600 حالة جديدة و186 مخالطة، ومصراتة بـ379 حالة مخالطة، وجنزور 15 حالة جديدة، والقره بوللي 47 حالة جديدة، وزليتن 178 حالة جديدة، و50 مخالطة، والسبيعة 13 حالة جديدة، و7 مخالطة، وسبها 30 حالة جديدة و4 حالات مخالطة، والشاطئ 3 حالات مخالطة، والبوانيس حالة جديدة، والماية 43 حالة جديدة والزنتان 36 حالة مخالطة.

كما سجلت الزاوية المركز 90 حالة جديدة، وبني وليد 97 حالة جديدة، وصبراتة 51 حالة جديدة، والجفرة 22 حالة جديدة، و45 حالة مخالطة، والأصابعة 7 حالة جديدة، وترهونة 16 حالة جديدة و11 حالة مخالطة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفا و406 حالات، بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفا و468 شفاء، و3344 وفاة، فيما بلغت حصيلة المطعمين 490 ألفا و614 شخصا.

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