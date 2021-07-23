لعمامرة يتحادث مع يان كوبيش و أوغلو حول الملف الليبي

تباحث رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التشيكي يان كوبيش.

و في تغريدة له على حسابه الرسمي في التويتر، قال لعمامرة ” كان لي حديث مطول مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. يان كوبيش، حول آخر تطورات العملية السياسية لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق. جددت له دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة وكذا إستعدادها التام لمرافقة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي”

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كما أجرى لعمامرة مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أكد فيها الطرفين على عزمهما المشترك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر و تركيا. عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى وترسيخ سنة التشاور والتنسيق المتبادل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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