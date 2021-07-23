شمام: التصويت في ديسمبر سيكون تصويتاً احتجاجياً يهدف إلى إسقاط رموز وكيانات

قال محمود شمام، عضو ما يعرف “المجلس الوطني الانتقالي” إنه: “بسبب نقص الخبرة السياسية وضعف الكيانات، وقوة الصوت الجهوي والقبلي، الأرجح أن يكون التصويت في انتخابات ديسمبر تصويتا احتجاجيا يهدف إلى إسقاط رموز وكيانات أكثر منها تمكين كفاءات” وفق قوله.

أضاف شمام على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “الأحزاب لن تكون صاحبة الكلمة الفاصلة بل القبائل والمال السياسي عبر مكوناتها السياسية الشكلية. تجار المخدرات والهجرة والخردة سينزلون بقوة عبر فجوات العملية الانتخابية. ورغم ذلك الانتخابات أفضل من الحروب”.