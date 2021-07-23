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مقتل شاب عمره 17 عاماً في اشتباكات طرابلس بين الردع و “دعم الاستقرار”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسفرت الاشتباكات المسلحة التي شهدتها نقاط متفرقة وسط العاصمة طرابلس الخميس بين فصيلين مسلحين عن مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً – حسب ما ذكرته منظمة رصد الجرائم الليبية – Libyan Crimes Watch على منصتها الإعلامية .

وقالت المنظمة -غير الحكومية- في منشورها إنها رصدت -الجمعة- (مقتل الشاب “عبدالله عمر عبدالله” ، متأثرا بجراحه إثر اصابته برصاصة قرب شارع المدار وسط طرابلس، يوم أمس الخميس، أثناء اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع وجهاز دعم الاستقرار التابعان للمجلس الرئاسي.

وحملت المنظمة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما وصفته بــ (الجريمة)، وأضافت : (نحملهم مسؤولية الانفلات الأمني وتعريض حياة المدنيين للخطر، ونطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الجناة).

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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