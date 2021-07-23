منظمة إنسانية: 130 مهاجرا في خطر قبالة سواحل ليبيا

أطلقت منظمة إنسانية نداء استغاثة جديد لصالح 130 شخصًا يواجهون مخاطر قبالة سواحل ليبيا.

وقال مشروع ألارم فون (Alarm Phone) الإنساني التابع لمنظمة ووتش ذا ميد (Watch The Med) غير الحكومية، في تغريدة على (تويتر) اليوم الجمعة: “لقد اتصل بنا أشخاص في خطر، يقولون إنهم على متن زورق مطاطي أبيض تتسرب إليه المياه ويشرف على الغرق”.

وتابع المشروع الإنساني القول: “إنهم بحاجة إلى المساعدة، ولكنهم يخشون إعادتهم إلى معسكرات التعذيب في ليبيا” على حد وصفها.

واختتم بالقول: “أبلغنا السلطات المعنية بالأمر”.

يذكر أن (Alarm Phone) تم تأسيسه في 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية.