الداخلية تكشف تفاصيل اشتباك دوريات جهازي “دعم الاستقرار” و”الردع” في طرابلس

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاشتباك الذي شهدته منطقة سيدي المصري بالعاصمة طرابلس ليل الخميس.

أكدت الوزارة الداخلية في بيان لها، فض الاشتباك الذي وقع بين دوريات تابعة لجهازي دعم الاستقرار، والردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقالت الوزارة أنها تابعت عن كثب الأحداث التي حصلت مساء أمس الخميس؛ والتي أدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار البيان إلى إصدار وزير الداخلية المكلف العميد بشير الأمين تعليماته إلى الجهات المختصة بمتابعة البلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، مشددا على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون.

وأكدت الوزارة أن الوضع الأمني مستقر، لافتة إلى استمرار التحقيقات حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها.