بسبب الوضع للوبائي.. وزارة التعليم العالي تعلن الاستمرار في تعليق الدراسة حتى نهاية يوليو

ليبيا – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الخميس الإستمرار في تعليق الدراسة بشكل مؤقت لجميع الجامعات، حتى نهاية الشهر الجاري لدراسة الوضع الوبائي مع لجهات ذات العلاقة

وزارة التعليم العالي استثنت من قرارها الذي تلقت المرصد نسخة منه الجامعات التي توجد في مناطق الوضع الوبائي فيها جيد، على أن تزود الوزارة بتقرير من اللجان المختصة بجائحة كورونا في تلك المناطق يؤيد ذلك، وتتعهد باتباع كافة الجوانب الاحترازية، ويقتصر هذا الاستثناء على الامتحانات النهائية فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارها يأتي نظرًا لما سجلته تقارير النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن جائحة كورونا (كوفيد 19) من ازدياد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وبشكل كبير في معظم مناطق ليبيا.

وزارة التعليم أكدت أنها تتابع وبقلق التقارير الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، مؤكدة أنها اتخذت قرار تعليق الدراسة حرصًا منها على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

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