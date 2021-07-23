تدابير في القطاع النفطي لعدم انتشار فيروس كورونا

تفقد رئيس لجنة الادارة بالشركة الوطنية لتموين الحقول والموانيء النفطية، د.فؤاد بالرحيم من خلال التواصل الهاتفي مع إدارات عمليات التموين والمواد والنقل والصحة والسلامة والبيئة وضع الخدمات المقدمة بالمواقع النفطية والتزويدات المرسلة من المخازن الرئيسية وكذلك وضع وسائل النقل.

وقد أطمئن، بحسب بيان الشركة، على استمرار إرسال المواد وفق الآلية المعده وتقديم الخدمات بالصورة المطلوبة دون أي نقص طيلة أيام العيد وكذلك وقف على مستوى رضى واستحسان العاملين بالمواقع.

ووجه جهات الاختصاص ببذل المزيد من الجهد والمتابعة لتقديم الخدمة على اكمل وجه وأيضا الحرص على ترشيد تابعيهم للتقيد بالاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة كافة المستخدمين.

و أصدر تعليماته لإدارة الصحة والسلامة والبيئة للوقوف على مستوى الاجراءات الاحترازية في شأن الوقاية من تفشي الوباء وتنسيقهم مع شركات القطاع بالخصوص.