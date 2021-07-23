المهدوي: لايمكن لحكومة الوحدة أن تعمل في ظل وجود الميليشيات المسلحة

ليبيا – قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن تيار الإسلام السياسي ما زال يسعى لإفشال إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الـ 24 من ديسمبر.

المهدوي وخلال لقاء له بقناة “الغد”، اليوم الجمعة أوضح أن تيار الإسلام السياسي وضع العراقيل أمام البعثة الأممية والنخب السياسية الجديدة، والآن يسعى لإدخال العاصمة طرابلس في حالة من الفوضى.

وبين أن جهاز دعم الاستقرار وميليشيا معمر الضاوي، اللذين أنشأهما رئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج، يسعيان لإدخال البلاد في حالة من الفوضى العارمة.

وأكد على ضرورة إخراج الميليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي الليبية، ذلك لضمان استقرار الأوضاع السياسية.

المهدوي أكد أنه لايمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تعمل في ظل وجود الميليشيات المسلحة في الأراضي الليبية.

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