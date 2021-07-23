تحذيرات من زيادة ساعات طرح الأحمال لهذا السبب

حذرت الشركة العامة للكهرباء ببنغازي من وزيادة ساعات طرح الأحمال، بسبب خروج الوحدة الثانية بمحطة السرير الغازية لتوليد الكهرباء بقدرة 250 ميغاوات عن العمل، محذرة من أن فقدان الوحدة يعني خسارة المحطة بالكامل بقدرة 750 ميغاوات

وكشفت الشركة عن وجود اهتزاز في عمود توربينة الوحدة الأولي وإشارات تحذير، وذلك بعد إجراء شركة سيمنس الألمانية فحصا لها أظهر تكسيرا بكراسي التحميل، إضافة إلى دمار وفقدان الوحدة الثالثة سابقا.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن هذا الإعلان يرفع العجز إلى 500 ميغاوات؛ وحملت مسؤوليته إلى “إدارة الكهرباء بطرابلس لعدم توفيرها منظومة بطاريات”.

ودعت الشركة مدير المحطة ومدير دائرة التشغيل ورؤساء الورديات على إيقاف الوحدة الأولي عن التشغيل اضطراريا فورا، وإبلاغ إدارة التحكم الجهوي الشرقية حتي يتم حل المشكلة.

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