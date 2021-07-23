شركة البريقة تعلن رفع مخصصات محطات الوقود التي تتزود من مستودع سبها

ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رفع مخصصات محطات الوقود التي تتزود من مستودع سبها إلى 400 الف لتر يوميًا من وقود البنزين، وذلك في إطار سعيها لتحسين ظروف توفر منتجاتها في الجنوب.

الشركة أوضحت في بيان لها أمس الخميس أن رفع المخصصات يأتي في إطار التنسيق مع نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح الذي يعمل على تحديد محطات محددة، لتغطي بلدية سبها والمحطات الواقعة على امتداد أوباري غات ومرزق القطرون.

ونشرت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها الرسمية أسماء وكميات الوقود الموجهة لمحطات الوقود المعتمدة لديها والتابعة لشركات التوزيع المختلفة، علمًا بأن المحطات الواقعة من الشويرف وحتى براك الشاطئ مستمرة في التزود المباشر من مستودع مصراتة النفطي وفق الكميات المحددة لها.

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