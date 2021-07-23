وزير الداخلية يطالب بالتحقيق في اشتباكات الميليشيات بطرابلس التي راح ضحيتها مواطنين عزّل من بينهم أطفال

طالب وزير الداخلية المكلف عميد بشير الأمين بالتحقيق في الاشتباكات التي وقعت أمس الخميس بمدينة طرابلس، حيث وجه الجهات المختصة بمتابعة البلاغات الواردة بشأن إطلاق النار الكثيف الذي وقع وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لميليشيا “جهاز دعم الاستقرار” وميليشيا “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها تابعت الأحداث، وطالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع.

ولفتت الوزارة إلى أن الأمين شدد على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر، مشيرة إلى أنه تم فض الاشتباك، لافتة إلى استمرار التحقيقات حول مجريات الأحداث لضمان عدم تكرارها في طرابلس أو غيرها من المناطق.

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