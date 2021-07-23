الداخلية تحقق في الاشتباك المسلح الذي وقع بين قوة الردع وجهاز دعم الاستقرار

ليبيا – قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إنها تتابع عن كثب الأحداث التي حصلت أمس الخميس التي أدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وزير الداخلية المكلف العميد بشير الأمين قام بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالإيعاز للجهات المختصة بمتابعة البلاغات، واتخاذ مايلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، مشددًا على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر وتم فض الاشتباك، وما زالت التحقيقات مستمرة حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها.

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