ضبط عمالة أجنبية متورطة في سرقة مخزن في صرمان

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أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من القبض على عمالة وافدة متورطة في سرقة أحد مخازن مواد PVC بمدينة صرمان.

وأشارت الوزارة إلى أن بلاغًا ورد من أحد المواطنين مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة من الجنسية السودانية بسرقة أحد مخازن مواد PVC بمدينة صرمان.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه من خلال التحري وجمع المعلومات قامت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بمداهمة مكان تواجد العمالة وضبطهم.

وأكدت الوزارة أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة المخزن وكذلك قيامهم بعمليات تذويب لمواد PVC لغرض بيعها كمواد خام.

ولفتت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.