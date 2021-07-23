عن وفاة إبن شقيقته نتيجة إشتباكات الميليشيات في طرابلس.. بن عمران: الله غالب راس ولد رزونا فيه وحكومة الدبيبة نايمة

روى المواطن عبدالسلام بن عمران كيفية اصابة شقيقه ووفاة ابن شقيقته برصاص عشوائي في الاشتباكات التي وقعت أمس الخميس بين مليشيا “الردع” ومليشيا “دعم الاستقرار” في طرابلس.

وأوضح بن عمران أن ابن شقيقته كان يقف أمام منزله مع رفاقه وأصيب برصاصة طائشة أطلقتها مليشيا الردع فأودت بحياته، كما أصيب أخيه برصاصه أخرى في الركبة ويحتاج إلى علاج.

وطالب المواطن بإعادة ليبيا من الظلام الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات عشر، قائلا هذا الشباب الذي لم يتجاوز 14 عاما قتل وهو ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل هذه الظروف والانفلات الأمني.

وأضاف متحسرا: ”الله غالب راس ولد رزونا فيه وهذه رسالتي للحكومة.. كنا نطمح للاحسن.. وحكومة الدبيبة نايمة في العسل”

وتابع: “إلى متى ستظل هذه الفوضى، 10 سنوات من الخراب والانهيار تكفي”.

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