لعمامرة يبحث مع كوبيتش آخر تطورات العملية السياسية لإنهاء الأزمة الليبية

ليبيا – بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، في اتصال هاتفي، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، آخر تطورات العملية السياسية لإنهاء الأزمة الليبية، مجددا دعم الجزائر للجهود الأممية واستعدادها التام لمرافقة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي.

لعمامرة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس قال: “كان لي حديث مطول مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد يان كوبيش، حول آخر تطورات العملية السياسية لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق”.

وأضاف لعمامرة: “جددت له دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة وكذا استعدادها التام لمرافقة وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي”.

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