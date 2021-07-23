الوطنية للنفط: لا علاقة لهند القاسمي بالمؤسسة

نفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة مشاركة الشيخة، هند القاسمي “من دولة الإمارات” في منتدى موناكو الخاص بالاستثمار العالمي في التنمية المستدامة، بصفتها عضوًا بالمؤسسة الوطنية للنفط.

المؤسسة، وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أضافت: “أن القاسمي لا تحمل أي صفة أو تربطها أي علاقة من أي نوع بالمؤسسة الوطنية للنفط”.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أن “المؤسسة الوطنية للنفط بصدد مخاطبة وزارة الخارجية عبر وزارة النفط من أجل التواصل مع الحكومة الإماراتية لتوضيح ملابسات الأمر للشعب الليبي وتبيان أي مؤسسة التي تتحدث الشيخة هند باسمها وتدعي أنها عضو فيها”.

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