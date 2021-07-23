نوفا: محادثات في روما الأحد القادم بشأن الانتخابات الليبية

ليبيا – علمت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء من مصادر ليبية مطلعة أن ايطاليا ستستضيف ابتداءً من يوم الأحد 25 يوليو، سلسلة من المحادثات التي قد تكون حاسمة في إنقاذ الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، وذلك على إثر فشل المحادثات الأخيرة تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف. وبذلك تتأكد تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي في 15 يوليو الماضي.

وبحسب الوكالة، ستجرى لقاءات اللجنة الخاصة البرلمانية الجديدة بالعاصمة روما الأحد القادم على إثر نهاية عطلة عيد الأضحى.

يشار إلى أن هذه اللجنة تشكلت بقرار من مجلس نواب طبرق، لصياغة قانون انتخابي وإجراء الانتخابات (لم يتضح بعد ما إذا كانت برلمانية فقط أم رئاسية أيضًا) قبل التاريخ المحدد في خارطة الطريق السياسية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية