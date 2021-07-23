وزارة الصحة تطالب مصابي كورونا بمصراتة المحتاجين للرعاية الصحية بالتواصل مع فريق “طبيبك”

ليبيا – طلبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة من جميع مواطني مدينة مصراتة المصابين بفيروس كورونا، والموجودين في منازلهم، ويحتاجون الرعاية الصحية أو توصيات طبية أو النقل إلى مراكز العزل والفلترة، التواصل وبشكل مباشر مع فرق جهاز الإسعاف والطوارئ مصراتة وفريق طبيبك على مدار ال24 ساعة.

وزارة الصحة خصصت لأهالي مدينة مصراتة أرقامًا للتواصل مع فرق جهاز الإسعاف والطوارئ وفريق طبيبك وهي: “0915862552،0915872552”.

وأعربت الوزارة عن أملها بأن يقوم المواطنين بالتسجيل في العنوان البلدي الذي أطلقه جهاز اسعاف مصراتة؛ لتسهيل وصول الفرق لمنازل المصابين عبر الموقع التالي:

WWW.onwan.ly.

وطلبت الوزارة من جميع غرف جهاز الإسعاف والطوارئ بالبلديات، تفعيل أرقام الخدمة لديها.

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