خروج الوحدة الثانية من محطة السرير عن العمل

قالت الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الشرقية بأن الشبكة العامة فقدت الساعات الماضية 250 ميغا وات إثر تعطل الوحدة الثانية في محطة السرير .

وأضافت الشركة في بيان اطلعت 218 عليه بأن هذا العطل رفع العجز في شبكة المنطقة الشرقية إلى 500ميغا وات.. وأن شركة سيمنس الألمانية الرائدة في مجال الطاقة كشفت عن الوحدة الثانية في وقت سابق ورصدت خللاً في كراسي التحميل التي تعطلت إثر تأخر الإدارة العامة في توفير منظومة بطاريات لإتمام عمليات الصيانة.

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