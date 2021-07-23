68 ألف مواطن بسجلات منظومة الانتخابات منذ 4 يوليو

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن أعداد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 68 ألفا و244 مواطنا، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو إلى 22 يوليو.

وحسب منشور للمفوضية بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، فقد بلغ إجمالي أعداد المسجلين بالمنظومة مليونين و408 آلاف و340 مواطنا.

ومن المقرر إغلاق باب التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي في ٣١ يوليو الجاري.

– «مفوضية الانتخابات» توجه رسالة إلى الليبيين في العيد

والثلاثاء الماضي، هنأت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» الشعب الليبي لمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة عزمها تحقيق تطلعات الليبيين في استحقاق 24 ديسمبر، داعية الليبيين إلى «المشاركة في الانتخابات التي ستقود إلى بناء وطن آمن مستقر وينعم بالسلام».

ونبهت «المفوضية» المواطنين، الذين سبق لهم التسجيل في أي استحقاق انتخابي، إلى أنهم يعدون مسجلين كناخبين ولا داعي لإعادة التسجيل مرة أخرى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا