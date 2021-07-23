بلدية جنزور: الإسراع في تجهيز وفتح مستشفى العزل لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

قالت بلدية جنزور، إنه نتيجة للأنتشار السريع لفيروس كورونا وللحد من إنتشار الفيروس يطلب من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات الأحترازية والوقائية.

أضافت في بيان، الجمعة، قائلة: “كما يطلب من جميع أصحاب المحلات التجارية والأنشطة المختلفة لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والأحترازية وضرورة إلزام الزبائن بارتداء الكمامات والتبعاعد الجسدي وعدم الازدحام وسوف تتخد مجموعة من الإجراءات ضد المخالفين لذلك قد تصل إلى قفل المحل والنشاط التجاري وسحب الترخيص ودفع غرامة مالية وعلى مديرية الأمن والحرس البلدي والجهات الأمنية تنفيد ذلك حفاظا على سلامة وصحة الجميع ويبعد عنا الوباء والأمراض”.

وتابعت قائلة: “كما نطمئن أهلنا في جنزور جاري العمل مع الحكومة ووزارة الصحة وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الإسراع في تجهيز وفتح مستشفى العزل زاوية عمورة وإتخاد مجموعة من الإجراءات لضمان توفر كمية من الأوكسجين وتوظيف كافة الإمكانيات المتاحة مع تمنياتنا السلامة والعافية للجميع”.