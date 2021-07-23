رئيس قسم العزل بسرت: الوضع الوبائي بالمدينة وضواحيها شبه مستقر

أفاد عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا بسرت رئيس قسم العزل بمستشفى ابن سينا ” عبدالله الأحول” أن الوضع الوبائي بسرت وضواحيها شبه مستقر رغم تسجيل نسب أعلى من السابق لمرضى مصابين بفيروس كورونا بسرت خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وقال الدكتور الأحول، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن قسم العزل بسرت يوجد به حاليا عدد سبع حالات مرضية مصابة بالفيروس ومنها حالات حرجة جدا تحت الأوكسجين ، مشيرا إلى وجود العناصر الطبية والطبية المساعدة في دوام متواصل بالقسم لمتابعة الحالات المرضية رغم نقص الإمكانيات والمستلزمات التشغيلية والطبية به .

وكشف رئيس قسم العزل بسرت أن هناك صعوبة في الحصول على الأوكسجين الذي يجلب عن طريق سيارات النقل من شرق وغرب سرت نظرا لتوقف مصنع الأوكسجين بمستشفى بن سينا بسرت مند فترة طويلة ولم يتم إصلاحه حتى الآن.

وناشد الدكتور عبدالله الأحول رئيس قسم العزل بسرت عضو اللجنة الطبية الاستشارية كافة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذه الجائحة الخطيرة لفيروس كورونا، وعدم المخالطة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل متواصل للمحافظة على الصحة .