وزارة الداخلية تؤكد متابعتها للأحداث الواقعة مساء الخميس بطرابلس

أكدت وزارة الداخلية متابعتها عن كثب الأحداث التي حصلت مساء أمس والتي أدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكشفت الوزارة عن قيام وزير الداخلية المكلف العميد، بشير الأمين، بالإيعاز للجهات المختصة بمتابعة البلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، مشددا على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون.

كما طمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر وأنه تم فض الاشتباك مع تواصل التحقيقات حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها.

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