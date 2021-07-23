البحرية الليبية تنقذ (171) مهاجرًا غير شرعي

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة إنقاذ (171) مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية.

‏وأضاف الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضح أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس جدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.